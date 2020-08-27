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Mustafa Varank’ın heyecanlandıran paylaşımı

Mustafa Varank’ın heyecanlandıran paylaşımı

Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. 29 Ağustos 2020'yi işaret eden paylaşım merak uyandırdı.