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    Mustafa Varank’ın heyecanlandıran paylaşımı

    Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. 29 Ağustos 2020'yi işaret eden paylaşım merak uyandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 23:47
    • Güncelleme : 27.08.2020 - 23:47
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    Mustafa Varank’ın heyecanlandıran paylaşımı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından merak uyandıracak bir paylaşımda bulundu.

    29 AĞUSTOS 2020 15:30'U İŞARET ETTİ

    Varank'ın, 29 Ağustos 2020, 15:30 notuyla paylaştığı videoda bir robot'un görüntüsü merak uyandırdı.

    Paylaşım çok kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Mustafa Varank’ın heyecanlandıran paylaşımı VİDEO




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