Mustafa Varank’ın heyecanlandıran paylaşımı
Bakan Mustafa Varank, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. 29 Ağustos 2020'yi işaret eden paylaşım merak uyandırdı.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 23:47
- Güncelleme : 27.08.2020 - 23:47
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter hesabından merak uyandıracak bir paylaşımda bulundu.
29 AĞUSTOS 2020 15:30'U İŞARET ETTİ
Varank'ın, 29 Ağustos 2020, 15:30 notuyla paylaştığı videoda bir robot'un görüntüsü merak uyandırdı.
Paylaşım çok kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Mustafa Varank’ın heyecanlandıran paylaşımı VİDEO