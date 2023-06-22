Müzik yasağı kalktı, Antalya'da eğlence mekanları doldu Müzik yasağı kalktı, tatilciler coştu... Antalya'da yerli ve yabancı turistler, gece kulüplerinde sabaha kadar eğlendi. Eğlence mekanları da, 3 yıllık aranın ardından yasağın kaldırılmasını dans ve müzik koreografisi ile kutladı.

DHA

Bu yıl turizm rekoru kırılması beklenen Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz 2021'de başlayan müzik yayınlarının saat 00.00'a kadar yapılabileceği yönündeki karar, 21 Haziran günü itibarıyla bitti.

Yaklaşık 3 yıldır uygulanan yasağın kalkmasıyla birlikte Antalya'daki eğlence mekanları, geç saatlere kadar müzik yayını yaptı.

Tatilciler, sabaha kadar eğlendi

Yasağın kalktığını duyan yerli ve yabancı turistler, gece kulüplerine akın etti.

Kulüplerin önünde kalabalık eksik olmazken, giriş ve çıkışlarda güvenlik kontrolü sıklaştı.

Müzik ve dansla oluşturulan koreografide tatilciler, müzik yayınının sona erdiği 04.00'a kadar doyasıya eğlendi.

Dans gösterileri sunuldu

Kentin turist yoğunluğunun olduğu ilçelerinden Kemer'de binlerce kişinin gece boyunca eğlendiği 3 gece kulübü de yasağın kalkmasını memnuniyetle karşıladı.

Sabah erken saatlerden itibaren oteller ve tur şirketlerini bilgilendiren eğlence mekanı işletmecileri, misafirlerine dans gösterileri sundu.

"Yasağı izah edemiyorduk"

Uzun süredir işletmelerinde gece yarısından sonra müzik yayını yapamamalarının kendilerini olumsuz etkilediğini belirten gece kulübü işletmecisi Adnan Şeker, “Çok zorluk çektik. İnsanlar gece yarısından sonra bize geliyordu ve gelmeleriyle gitmeleri bir oluyordu. İzah edemiyorduk yasağı.” dedi.

"Çok bedeller ödedik"

16 ay boyunca işletmelerinin pandemi nedeniyle kapandığını ve sonrasında da müzik yasağıyla hizmet vermeye çalıştıklarını belirten işletme genel müdürü Ferhat Ünal ise müzik yasağını eğlence için gelen yerli yabancı tatilcilere anlatamadıklarını söyledi.

Yasağının kalkmasıyla birlikte hareketlilik başladığını belirten Ünal, “Eğlence sektörü olarak çok bedeller ödedik. Yasağın kalkmasıyla birlikte tekrardan eski güzel günlerimize umarız hızlıca ulaşırız.” diye konuştu.

Ünal, bir gecede 2 bin 500 kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Çoğunluk Ruslarda...

Bir başka işletmenin genel müdürü İlker Yeşiltaş da gece kulübüne gelenlerin gece yarısından sonra eğlenmek amacıyla geldiğini ve yasağın kendilerini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yeşiltaş, eğlenmeye gelenlerin büyük çoğunluğunun Rus ve Balkan ülkeleri vatandaşlarından oluştuğunu söyledi.