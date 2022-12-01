Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatlerine düzenleme

Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleri; yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak yeniden düzenlenebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nde yer alan eğlence yerleri ile ilgili bazı hükümlerin Danıştay kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında sıkıntılar meydana geldiği belirtildi. 'Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği' ile çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Mevcut yönetmeliğin kaldırılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluklarında getirilecek hükümler konusunda yapılan görüşmeler sonucu söz konusu yönetmeliğin hazırlandığı aktarıldı. Yeni yönetmelik kapsamında 'şehre özel gürültü yönetimi', 'açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı', 'havai fişeğe izin şartı', 'gürültüye sürekli izleme sistemi', 'şantiyelere zaman ayarı', 'tarihi yapılara gürültü kalkanı', '81 ile gürültü haritası' konularında düzenlemeler yapıldığı kaydedildi.

Açık hava etkinlikleri 10:00 ile 01:00 arasında

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "'Şehre özel gürültü yönetimi' kapsamında, insanların ve çevrenin her durumda korunabilmesi hem vatandaşın hem de sektörün gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidilmiştir. Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatleriyle ilgili yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve eylem planları dikkate alınarak İl Mahalli Çevre Kurulu kararı ile yeniden düzenlenebilecektir. Açık hava etkinliklerine yüksek ses ayarı kapsamında, gece arka plan ses seviyesinin daha düşük olmasından dolayı gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle; açık havada gerçekleştirilen etkinliklerin 10.00-01.00 saatleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Müzik yayını yapan iş yerlerine, hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın izni verilecek, akustik raporların aynı takvim yılı içinde 3 ihlali durumunda müzik yayın izni iptal edilecektir" denildi.

Gürültü kaynaklarına sürekli takip

Açıklamada, havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek mahalli mülki amirlikten izin alınması zorunluluğu getirildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Gürültüye sürekli izleme sistemi kapsamında, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve Bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği sürekli izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında kontrolü ve gürültü kaynaklarının sürekli takibi sağlanmış olacaktır. Müzik yayını yapan deniz araçları için müzik yayını yapılabilecek sahaların sınır koordinatları İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacaktır. Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, sürekli izleme sistemi marifetiyle takip edilmesi sağlanacaktır. Şantiyelere zaman ayarı kapsamında, yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilen faaliyetler olması sebebiyle; bu faaliyetler 10.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir."

Tarihi yapılara gürültü ve titreşim kalkanı

Tarihi yapıların yakınında gerçekleştirilen gürültünün kısıtlanmasına ilişkin ise "Tarihi yapılara gürültü ve titreşim kalkanı kapsamında, tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim sınır değerlerine yönelik, çevresel titreşim sınır değerleri düzenlenmiş olup belirlenen bu sınır değerler, tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümler ve bilimsel çalışmalar ile kısıtlanabilecektir" açıklaması yapıldı.

Açıklamada ayrıca stratejik gürültü haritaları olmayan illerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının 3 yıl içinde hazırlanacağı ve akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer alacağı veri tabanı oluşturulacağı kaydedildi.