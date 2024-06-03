Naci Görür: Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur düşünemiyorum Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yaşanan 3 katlı binanın çökmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görür, "Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile" dedi.

ensonhaber.com

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 3 katlı bir bina çöktü.

Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır olmak üzere sekiz kişi yaralandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1988'de inşa edilen binanın mühendislik hizmeti almadan yapıldığını, üzerine kaçak olarak 1,5 kat eklendiğini ve inşaatta deniz kumu kullanıldığını belirtti.

Olayla ilgili olarak 1 başsavcı vekili ile 1 cumhuriyet savcısı ve 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Binanın sahibi ile binadaki işletme sahibi gözaltına alındı.

"Depremde ne olur düşünemiyorum bile"

Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece'de yıkılan bina ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Görür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: