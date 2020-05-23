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    Nakil hattı kısa devre yapınca yangın çıktı

    Muğla'da enerji nakil hatlarının kısa devre yapmasıyla çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu 9 bin metrekare alan yandı.
    • DHA
    • 23.05.2020 - 20:13
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    Nakil hattı kısa devre yapınca yangın çıktı

     

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Camiavlu mevkiinde enerji nakil hatlarının kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar, kuru otlarla kaplı boş araziye düştü.

    Kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın çıktı.

    Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangında, dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İtfaiye ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazözle bölgeye geldi. Boş arazinin 5 noktasında söndürme çalışması başlatıldı.

    1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

    Mahalleli panik yaşarken, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla görüşerek bilgi aldı.

    Güvenlik kameralarının bulunmadığı alanda bazı görgü tanıkları, enerji nakil hatlarının çıkardığı kıvılcım sonucu yangının çıktığını söyledi. 9 bin metrekarelik alanda etkili olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

    Kısa devre yapan enerji nakil hattı, 9 bin metrekarelik alanda yangın çıkardı -1

    Kısa devre yapan enerji nakil hattı, 9 bin metrekarelik alanda yangın çıkardı -2

    Kısa devre yapan enerji nakil hattı, 9 bin metrekarelik alanda yangın çıkardı -3

    Kısa devre yapan enerji nakil hattı, 9 bin metrekarelik alanda yangın çıkardı -4

    Kısa devre yapan enerji nakil hattı, 9 bin metrekarelik alanda yangın çıkardı -5

    Kısa devre yapan enerji nakil hattı, 9 bin metrekarelik alanda yangın çıkardı -6

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