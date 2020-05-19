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    Nallıhan'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yamaç paraşütü etkinliğinde havalandığı sırada düşen pilot ile arkasındaki kişi hafif yaralandı.
    • DHA
    • 19.05.2020 - 16:28
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    Nallıhan'da yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

    İlçede bulunan bin 740 metre yüksekliğindeki Sarıçalı Dağı mevkiinde, zirveden paraşütle atlayan sporcular, havada Türk bayrağı açtı.

    İKİ KİŞİ HAVALANDIĞI SIRADA YERE DÜŞTÜ

    Etkinlik sırasında bir paraşüt pilotu ise arkasında bulunan kişi ile yamaçta koşarak havalanmak isterken düştü.

    Hafif yaralanan 2 kişiye, çevredekiler ilk yardım malzemeleri ile müdahale etti.

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