514 yıllık tarihe sahip Nasrullah Camii'ne yapılan restorasyon, faciaya dönüştü.

Türkiye'de restorasyon faciasına bir yenisi daha eklendi...

Türkiye'nin en değerli tarihi yapıları arasında yerini alan Nasrullah Camii, restorasyonu üstlenen firmanın kurbanı oldu.

Kastamonu'da yapılan restorasyonda 514 yıllık geçmişi bulunan Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı. Birçok süslemenin kaybolduğu restorasyonda Nasrullah Camii'nin bahçesinde bulunan tarihi şadırvanın da fanusunun kaldırılarak havuza dönüştüğü görüntüler paylaşıldı.

Restorasyon sonrası tarihi dokusunu kaybeden caminin görüntüleri, sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepkilere neden oldu.

(Eski hali)

(Yeni hali)

(Eski)

(Yeni)

(Eski)

(Yeni)