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    NATO savaş gemileri Samsun’da demir attı

    SEA SHIELD-21 tatbikatı kapsamında biri TCG KEMALREİS olmak üzere 3 savaş gemisi, Samsun Limanı’na geldi.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 13:20
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    NATO savaş gemileri Samsun’da demir attı

    Romanya Köstence’de açılış töreni yapılan, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’de görevli fırkateynlerin katıldığı SEA SHIELD-21 tatbikatı kapsamında, gemiler Karadeniz’e açıldı.

    Bu kapsamda, Samsun’da sabah saatlerinde ufukta görünen 2’si yabancı üç savaş gemisi limana demir attı.

    RÖMORKÖRLER EŞLİK ETTİ

    Gemiler, limana yanaşırken römorkörler eşlik etti. Demir atma esnasında sahil güvenlik helikopteri havada uçuş gerçekleştirdi.

    NATO savaş gemileri Samsun’da demir attı #1

    TCG KEMALREİS KARADENİZ’E GELDİ

    Sahilde meydana gelen hareketlilik, bölgedeki vatandaşlar tarafından da dikkat çekerken, demir atan gemilerden birinin Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG KEMALREİS (F247) olduğu öğrenildi.

    NATO savaş gemileri Samsun’da demir attı #2

    Değerlerinin ise İspanya’ya ait F104 ve Romanya’ya ait F222 numaralı gemiler olduğu belirtildi.

    İhtiyaç için limana demirleyen gemilerin ne kadar kalacağı konusunda bilgi verilmedi.

    NATO savaş gemileri Samsun’da demir attı #3

    NATO savaş gemileri Samsun’da demir attı #4

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