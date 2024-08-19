Ne Ege'de, Ne Akdeniz'de! Bu koyu gören gaza basıyor... Dört bir yanı ayrı cennet olan Türkiye'mizde Ege ve Akdeniz'de olduğu kadar Karadeniz'de de koylar bulunuyor. Doğal güzelliğiyle hayran bırakan bu noktalar, tatilcilerin uğrak yeri oluyor.

Editör: Yağmur Dinç

Ülkemizde her mevsim farklı güzelliklere tanıklık etmek mümkün.

Her karışında hayran bırakacak bir detay bulunan Türkiye'de özellikle yaz çok hareketli geçiyor.

Sıcak denizler denilince akla gelen Akdeniz, birbirinden muhteşem koyları ile tatilcilerin uğrak yeri oluyor.

Aynı şekilde Ege'de berrak denizi ve bakir koyları ile bu listede.

Ancak Karadeniz'i es geçmek olmaz; Karadeniz Bölgesi birçok koya ev sahipliği yapmakta.

İşte Karadeniz'in Ege ve Akdeniz'i aratmayacak koyları...

Karadeniz Bölgesi, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle ünlü birçok güzel koya ev sahipliği yapmaktadır. İşte Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı dikkat çekici koylar:

1. Amasra Koyu

Bartın ilinde, Amasra ilçesinde bulunur.

Tarihi Amasra Kalesi ve etkileyici manzaralarıyla ünlüdür. Amasra Koyu, temiz denizi ve güzel plajlarıyla popüler bir tatil yeridir.

2. Cide Koyu

Kastamonu iline bağlı Cide ilçesinde yer alır.

Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve temiz plajlarıyla bilinir. Çevresinde balıkçı köyleri ve tarihi yapılar bulunur.

3. Sinop Koyu

Sinop'un merkezine oldukça yakın olan bu koy, güzel plajları ve tarihi Sinop Kalesi ile ünlüdür. Aynı zamanda Sinop'un deniz ürünleriyle de meşhurdur.

4. Samsun Çakırlar Koyu

Sakin ve doğal bir plajı vardır. Çakırlar Koyu, deniz ve doğa ile iç içe bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir yerdir.

5. Giresun Adası Koyu

Giresun Adası'nın etrafındaki koylar, güzel doğal manzaralar ve denizle birleşen yeşil alanlarıyla ünlüdür. Ada, tarihi kalıntılar ve doğal güzelliklerle zengin bir atmosfere sahiptir.

6. Artvin Borçka Karagöl Koyu

Karagöl, çevresindeki ormanlarla birlikte harika bir doğa manzarası sunar. Göl etrafındaki koylar, doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için uygundur.

7. Rize Çamlıhemşin Koyu

Doğal güzellikleri, zengin bitki örtüsü ve temiz havasıyla bilinir. Aynı zamanda Çamlıhemşin'in tipik Karadeniz köy yaşantısını gözlemleyebilirsiniz.