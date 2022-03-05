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    Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı

    Adıyaman'da tırmandıkları Nemrut Dağı'nda etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan 6'sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.03.2022 - 23:29
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 00:05
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    Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı

    Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun karla kaplı olmasına rağmen zirveye tırmanan 2 grup turist tipiye yakalandı.

    8 TURİST MAHSUR KALDI

    Güneşin batışını izlemek isteyen 4’ü Taylandlı, 1’i Amerikalı, 1’i İtalyan ve 2’si Türk olmak üzere 8 turist Nemrut Dağı’ndan inerken mahsur kaldı. Turistler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı VİDEO

    1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

    AFAD Müdürlüğünün 8x8 amfibik arama kurtarma aracıyla ekipler, turistlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında turistler araç ile kurtarıldı. Turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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