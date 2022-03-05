Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı
Adıyaman'da tırmandıkları Nemrut Dağı'nda etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalan 6'sı yabancı 8 turist ekipler tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 05.03.2022 - 23:29
- Güncelleme : 06.03.2022 - 00:05
Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı yolunun karla kaplı olmasına rağmen zirveye tırmanan 2 grup turist tipiye yakalandı.
8 TURİST MAHSUR KALDI
Güneşin batışını izlemek isteyen 4’ü Taylandlı, 1’i Amerikalı, 1’i İtalyan ve 2’si Türk olmak üzere 8 turist Nemrut Dağı’ndan inerken mahsur kaldı. Turistler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. Olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Nemrut Dağı’nda 8 turist mahsur kaldı VİDEO
1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR
AFAD Müdürlüğünün 8x8 amfibik arama kurtarma aracıyla ekipler, turistlerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında turistler araç ile kurtarıldı. Turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.