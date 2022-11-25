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    Nemrut Dağı’nda kar yağışı başladı

    Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı beyaza büründü.
    • 25.11.2022 - 12:33
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    Nemrut Dağı’nda kar yağışı başladı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda kış yüzünü gösterdi.

    Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ve 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığına ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs, dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

    Kar kalınlığı 2 ila 4 santimetre arasında

    Dün akşamdan itibaren başlayan kar yağışı ile bu sezon son misafirlerini ağırlayan Nemrut Dağı'nda kar kalınlığının 2 ile 4 santimetre arasında değiştiği öğrenildi.

    Sezona kadar güneşin ve batışını izlemek için insanların ilgi gösterdiği Nemrut Dağı zirvesi, bu kez ise karın yağışı haberini alan ve fotoğraf çekilmek isteyen insanların ziyaretçilerin ilgisini gördü.

    Nemrut Dağı’nda kar yağışı başladı #1

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