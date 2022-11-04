Nesli azalan türlerden plaka gridası, Antalya'da görüntülendi

Antalya Körfezi'nde nesli azalan türler arasındaki 'plaka gridası' olarak bilinen lagos, sürü halinde görüldü.

Akdeniz ve Ege'de yaşamını sürdüren, 'plaka gridası' olarak bilinen lagos türünün son yıllarda popülasyonu azaldı.

Yüksek ekonomik değeri nedeniyle zıpkın ve olta balıkçılarınca sıklıkla avlanan tür, tükenme aşamasına geldi.

Tedbirlerle üreme dönemi olan yaz aylarında avlanması yasaklanan tür, çift cinsiyet (hermafroditlik) özelliği de taşıyor. Plaka gridası aynı zamanda nesli azalan türler arasında yer alıyor.

Sürü halinde görüldü

Popülasyonundaki düşüş sonrası uzun zamandır sürü halinde görülmeyen 'plaka gridası', Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tarafından Konyaaltı Sahili'nde görüntülendi. Gökoğlu, "Bu türden çok kalmadı ve nesli giderek azalan türler içerisinde. Aşırı av baskısı ve zıpkın balıkçılığı nedeniyle tükenme aşamasına geldi. Bu bölgede, eskiden her taşın altında vardı. Yaptığımız derin dalış sırasında bu türü sürü halinde gördük. Bu balıklarda hermafroditlik var. Büyüdükçe erkekleşiyor. 2 erkek ile beraber 40 kadar bireyi, bir arada görmek bizi çok sevindirdi" dedi.

"Çok değerli, av baskısı oluşuyor"

Türün, kaçak avcılarca avlandığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, "Pandemi sürecinde avlanamama nedeniyle çoğalan türler. O dönemde bu türler, kendini biraz toparladı. Bu türün 1 Haziran ile 31 Ağustos tarihleri arasında avlanması yasak ancak el altından avlanıyor. Zıpkıncıların daha çok avladığı türler arasında. Vuranlar evlerine götürüyor veya restoranlara satıyor. Ekonomik değeri en yüksek balıklar arasında. Çok değerli balıklar. Bu sebeple av baskısı oluşuyor" diye konuştu.













