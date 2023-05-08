Nevşehir'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı asker şehit oldu Nevşehir'de karşıya geçmeye çalıştığı sırada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel şehit oldu.

İHA

Nevşehir'den acı haber...

Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı önünde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü D.A.K. kullandığı otomobil ile karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e çarptı.

Kanlar içinde yere yığılan Kabayel, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan sürücünün otomobili Güzel Yurt Mahallesi Mercan Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulunurken sürücü ise bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Oğuzhan Kabayel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Kabayel'in mart ayında JAKEM'de göreve başladığı ve kaza öncesi sorumluluğunda olan atların bakımlarını yaptıktan sonra evine gittiği öğrenildi.

Nevşehir Valisi: Milletimizin başı sağolsun

Kaza sonrası Nevşehir Devlet Hastanesi'ne gelen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Becel, "Milletimizin başı sağ olsun. Üzüntülü bir zamandayız. JAKEM Komutanlığı'nda görevli uzman onbaşımız görevini tamamladıktan sonra evine gitmek için karşıdan karşıya geçmek içen davrandığı esnada trafik kazası geçiriyor. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Saat 23.00 civarında maalesef hakkın rahmetine kavuşuyor ve şehit oluyor. Araç ilk etapta sürücüsüz ve terk edilmiş halde bulunuyor. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 Nevşehir doğumlu sürücü emniyete gelerek teslim oluyor. Soruşturma devam ediyor. Tekrar milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun" açıklamalarında bulundu.

Şehidin cenazesi JAKEM Komutanlığı'nda düzenlenecek askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Isparta'ya gönderilecek.