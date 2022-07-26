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    Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

    Nevşehir-Aksaray karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
    • 26.07.2022 - 00:18
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    Nevşehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı

    Akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunun 15'inci kilometresinde meydana gelen olayda Ramazan K. idaresindeki 50 AP 115 plakalı kamyonet, Mustafa U. yönetimindeki 38 ACC 582 plakalı otomobile yandan çarparak karşı şeride savruldu.

    Karşı şeride geçen kamyonet, Hikmet K. yönetimindeki 01 DLR 95 plakalı otomobille çarpıştı.

    5 kişi yaralandı

    Kazada kamyonet sürücüsü Ramazan K. ile otomobil sürücüsü Hikmet K. ve yanında yolcu olarak bulunan N.K. (36), N.E.K. (12) ve İ.E.K. (6) yaralandı.

    DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Nevşehir de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı #1

    Nevşehir de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı #2

    Nevşehir de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı #3

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    Nevşehir de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı #5

    Nevşehir de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı #6

    Nevşehir de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı #7


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