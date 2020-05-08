Nevşehir'de 40 günlük bebek ve annesi koronayı atlattı

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan anne Sevnur T. ile 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastaneden taburcu oldu.

Nevşehir'de 24 Nisan'da yüksek ateş ve öksürük şikayeti olan 22 yaşındaki Sevnur T., yeni doğan bebeği Ayşegül T.'yi de yanına alarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerin sonucunda anne ile kızının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine anne ile bebeği tedavi altına alındı.

14 GÜNÜN SONUNDA VİRÜSÜ ATLATTILAR

14 gün süren tedavinin ardından Sevnur T. ile 40 günlük bebeği Ayşegül T., hastalığı yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Anne ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.