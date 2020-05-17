Nevşehir'de arabalı sinema etkinliği

Nevşehir Belediyesi, sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Türkiye'de uzun süredir koronavirüs nedeniyle birçok sosyal etkinlik mekanı kapalı durumda.

İnsanların toplu olarak sosyalleştiği tiyatro sinema gibi mekanların kapalılık durumu farklı etkinliklere neden oluyor.

On etkinliklerden biri de nostaljik arabalı sinemalar...

Nevşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan sine salonlarına alternatif olarak, vatandaşlar için açık havada arabalı sinema etkinliği düzenlendi.

GAZOZ VE MISIR DAĞITILDI

Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.

MÜSLÜM'Ü İZLEDİLER

Araçlarını zabıta ekiplerinin yardımıyla sahnenin karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden Müslüm Gürses'in hayatını anlatan "Müslüm" adlı sinema filmini izledi.



Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, koronavirüs ile mücadele edilen bu süreçte evlerinde kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral amacıyla benzer etkinliklerin düzenlenmesi yönünde karar aldıklarını belirtti.

İZLEYENLER ETKİNLİKTEN MEMNUN

Araçlarından filmi izleyen vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.