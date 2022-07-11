Nevşehir'de araç tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

Nevşehir'de tabelaya ve ağaca çarparak tarlaya uçan araç sürücüsü, aracın altına kalarak yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Nevşehirde bugün gece saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında araç sürücüsü Ahmet A. Ağır yaralandı.

Bölge trafik ekiplerinin uygulama yaptığı esnada karşı şeritte meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi trafik polisleri yaptı.

Kaza yapan aracın altına kaldı

Yol kenarındaki ağaç ve reklam tabelasına vurarak tarlaya uçan araç altında kalan sürücü trafik polislerinin uzun uğraşları soncu araç altından çıkartıldı.





Yaralı hastaneye kaldırıldı

Olayı gören Nevşehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin anonsu üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Araçta alkol şişesi bulundu

İHA'nın haberine göre, araç içinde başka yaralı olabileceği ihtimaline karşı polis ekipleri el lambası ile tarlada yaralı aradı. Araç içerisinde sürücü koltuğunun altında bulunan alkol şişesi de dikkatlerden kaçmadı.





Yaralının hayati tehlikesi var

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken sürücüsün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.



