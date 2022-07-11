Nevşehir'de araç tarlaya uçtu, sürücü yaralandı
- 11.07.2022 - 05:28
Nevşehirde bugün gece saatlerinde Nevşehir Ürgüp karayolu Uçhisar kavşağında araç sürücüsü Ahmet A. Ağır yaralandı.
Bölge trafik ekiplerinin uygulama yaptığı esnada karşı şeritte meydana gelen kazaya ilk müdahaleyi trafik polisleri yaptı.
Kaza yapan aracın altına kaldı
Yol kenarındaki ağaç ve reklam tabelasına vurarak tarlaya uçan araç altında kalan sürücü trafik polislerinin uzun uğraşları soncu araç altından çıkartıldı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Olayı gören Nevşehir Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin anonsu üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta alkol şişesi bulundu
İHA'nın haberine göre, araç içinde başka yaralı olabileceği ihtimaline karşı polis ekipleri el lambası ile tarlada yaralı aradı. Araç içerisinde sürücü koltuğunun altında bulunan alkol şişesi de dikkatlerden kaçmadı.
Yaralının hayati tehlikesi var
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken sürücüsün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.