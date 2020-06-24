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    Nevşehir'de demir yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

    Nevşehir-Kayseri karayolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan demir yüklü TIR, kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 24.06.2020 - 21:07
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    Nevşehir'de demir yüklü tır seyir halindeyken alev aldı #1

     

    Nevşehir-Kayseri karayolunun 20'nci kilometresi Sarıyazı mevkiinde, Utku Açık idaresindeki demir yüklü tır, Kayseri istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Araç sürücüsünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler aracı yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tır, kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Nevşehir'de demir yüklü tır seyir halindeyken alev aldı #2

    Nevşehir'de demir yüklü tır seyir halindeyken alev aldı #3

    Nevşehir'de demir yüklü tır seyir halindeyken alev aldı #4

    Nevşehir'de demir yüklü tır seyir halindeyken alev aldı #5

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