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    Nevşehir'de doğa beyaz örtüyle kaplandı

    Şehirde etkili olan yağışın ardından, bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Doğayı kapsayan beyaz örtü güzel görüntü oluşturdu.
    • AA
    • 01.02.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:41
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    Nevşehir'de doğa beyaz örtüyle kaplandı

    Türkiye’nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi kara kışı tam anlamıyla yaşıyor…

    Köy yolları kapanıyor, yüksek bölgelerden çığlar düşüyor.

    5 metrelere kadar yağan kar esarete dönüşürken, insanlar hayatlarını idame ettirebilmek için tüneller kazıyor.

    YOLLAR BİR BİR AÇILIYOR

    Karayolları da durmuyor, çalışıyor.

    7/24 mesai yapan ekipler, öncelikle yaşamın ardından da ulaşımın aksamaması için kepçelerin kontağını kapatmıyor, yolları açıyor.

    Nevşehir de doğa beyaz örtüyle kaplandı #1

    NEVŞEHİR’DE YAĞIŞ

    Beyaz örtünün bir de güzel yanları bulunuyor.

    Kar manzarasına en güzel ev sahipliği yapan illerden Nevşehir’den bu kareler…

    Nevşehir de doğa beyaz örtüyle kaplandı #2

    50 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Şehirde etkili olan yağışın ardından, bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

    Doğayı kapsayan beyaz örtü güzel görüntü oluşturdu.


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