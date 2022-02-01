Nevşehir'de doğa beyaz örtüyle kaplandı
Şehirde etkili olan yağışın ardından, bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Doğayı kapsayan beyaz örtü güzel görüntü oluşturdu.
- AA
- 01.02.2022 - 16:40
- Güncelleme : 01.02.2022 - 17:41
Türkiye’nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi kara kışı tam anlamıyla yaşıyor…
Köy yolları kapanıyor, yüksek bölgelerden çığlar düşüyor.
5 metrelere kadar yağan kar esarete dönüşürken, insanlar hayatlarını idame ettirebilmek için tüneller kazıyor.
YOLLAR BİR BİR AÇILIYOR
Karayolları da durmuyor, çalışıyor.
7/24 mesai yapan ekipler, öncelikle yaşamın ardından da ulaşımın aksamaması için kepçelerin kontağını kapatmıyor, yolları açıyor.
NEVŞEHİR’DE YAĞIŞ
Beyaz örtünün bir de güzel yanları bulunuyor.
Kar manzarasına en güzel ev sahipliği yapan illerden Nevşehir’den bu kareler…
50 SANTİMETREYE ULAŞTI
Şehirde etkili olan yağışın ardından, bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Doğayı kapsayan beyaz örtü güzel görüntü oluşturdu.