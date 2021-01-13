Nevşehir'de garaj çatışının uçma anı
Nevşehir'de fırtına nedeniyle bir garajın çatısının uçması, güvenlik kamerasına yansıdı.
- AA
- 13.01.2021 - 15:44
- Güncelleme : 13.01.2021 - 16:06
Nevşehir genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına nedeniyle merkeze bağlı Çardak köyünde, bir evin yanında bulunan garajın çatısı uçtu.
Yerinden fırlayan çatı, metrelerce uçarak başka bir evin bahçesine düştü. Çatının uçma anı, evin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kimsenin yaralanmaması sevindirdi.
UYARI YAPILDI
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Nevşehir'de garaj çatışının uçma anı VİDEO