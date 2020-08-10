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    Nevşehir'de gelin ile damada rende ve süzgeç taktılar

    Bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge, davetlileri güldürdü.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 14:06
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    Nevşehir'de gelin ile damada rende ve süzgeç taktılar

    Son günlerde artışa geçen altın fiyatlarına tepki gösteren düğün davetlileri, gelin ve damada birbirinden ilginç hediyeler veriyor.

    Bunun son örneği ise Nevşehir’de yaşandı.

    SÜZGEÇ VE RENDE TAKTILAR

    Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi.

    Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı.

    O anlara şahit olan davetliler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar

    Nevşehir de gelin ile damada rende ve süzgeç taktılar #1

    Nevşehir de gelin ile damada rende ve süzgeç taktılar #2

    Nevşehir de gelin ile damada rende ve süzgeç taktılar #3

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