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- Nevşehir'de imam kaydırakta hutbe okudu
Nevşehir'de imam kaydırakta hutbe okudu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete, cuma namazıyla yeniden devam edildi.
- AA
- 05.06.2020 - 14:58
Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır camiye gidemeyen cemaat, geçen cuma yasağın kalkmasıyla ibadetlerine yeniden başladı.
Sosyal mesafeli kılınan cuma namazları, ikinci haftasında da binlerce kişiyi bir araya getirdi.
Nevşehir'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadele sürecinde ikinci kez açık alanlarda cuma namazı kıldı.
MASKELİ SAF TUTTULAR
Kentte, valilikçe belirlenen cami bahçelerinin yanı sıra Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki çocuk parkına seccadeleri ile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını gözeterek maskeli şekilde saf tuttu.
Cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu İZLE
KAYDIRAKTA HUTBE OKUDU
Selahaddin Eyyubi Camisi'nin yanındaki parkta eda edilen namaz öncesi imam Hasan Soylu'nun kaydırağa çıkarak hutbe okuması ilginç görüntü oluşturdu.