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    Nevşehir'de imam kaydırakta hutbe okudu

    Nevşehir'de imam kaydırakta hutbe okudu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen cemaatle ibadete, cuma namazıyla yeniden devam edildi.
    • AA
    • 05.06.2020 - 14:58
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    Nevşehir'de imam kaydırakta hutbe okudu

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır camiye gidemeyen cemaat, geçen cuma yasağın kalkmasıyla ibadetlerine yeniden başladı.

    Sosyal mesafeli kılınan cuma namazları, ikinci haftasında da binlerce kişiyi bir araya getirdi.

    Nevşehir'de, vatandaşlar koronavirüs ile mücadele sürecinde ikinci kez açık alanlarda cuma namazı kıldı.

    MASKELİ SAF TUTTULAR

    Kentte, valilikçe belirlenen cami bahçelerinin yanı sıra Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki çocuk parkına seccadeleri ile gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını gözeterek maskeli şekilde saf tuttu.

    Cuma namazında imam hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu İZLE

    KAYDIRAKTA HUTBE OKUDU

    Selahaddin Eyyubi Camisi'nin yanındaki parkta eda edilen namaz öncesi imam Hasan Soylu'nun kaydırağa çıkarak hutbe okuması ilginç görüntü oluşturdu.

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