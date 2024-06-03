Nevşehir’de kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 yaralı

İHA
Nevşehir'de gece saatlerinde Yeni Mahalle, Milli İrade Caddesi, Niğde kavşağında 50 DZ 858 plakalı Mercedes Vito marka minibüsün sürücüsü Emre Ş., Niğde kavşağına geldiği esnada sağından geçen araca vurmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü tedavi altında
Orta refüje çarpan araç takla atarak yan yattı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Emre Ş. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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