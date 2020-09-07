Nevşehir'de PKK'lı terörist gizlendiği evde yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aranan PKK/PYD'li terörist A.K., Nevşehir’de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cizre adli makamlarınca silahlı terör örgütüne üye olması suçundan hakkında yakalama kararı olan 26 yaşındaki A.K.’nin Nevşehir’de olabileceği ihbarının üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

PKK üyesi olan 26 yaşındaki A.K. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesinde gizlenmiş olduğu ikamette yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken ikametinde kalmasına izin veren Z.K.’ya ise suçluyu kayırma suçu kapsamından adli işlem yapıldığı öğrenildi.