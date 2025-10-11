Nevşehir'de 'Resmi belgede sahtecilik' operasyonu: 17 tutuklama

Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Devlet Hastanesi’nde görevli bazı bilgi işlem çalışanlarının usulsüz işlemler yaptığını tespit etti.

HASTANE MERKEZLİ SAHTECİLİK OPERASYONU: 17 KİŞİ TUTUKLANDI

Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin işlem başına 20-30 bin TL karşılığında uyuşturucu kullanan kişilerin denetimli serbestlik kapsamında verdikleri test sonuçlarını sistem üzerinde değiştirdikleri, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin kandan yapılan alkol test sonuçlarını manipüle ettikleri ve özel güvenlik olmak isteyen kişilerin doktor raporlarındaki uyuşturucu test sonuçlarını da değiştirdikleri belirlendi.

Nevşehir ve Kayseri’de gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında sağlık personelinin de olduğu 20 kişi, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17 çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.