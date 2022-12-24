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    Nevşehir'de servis ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

    Nevşehir'de aşırı sis nedeniyle işçi servisi ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
    • 24.12.2022 - 00:35
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    Nevşehir'de servis ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

    Nevşehir'de Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde 50 AAD 633 plakalı işçi servisi ile 06 HB 4846 plakalı otomobil, aşırı sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması nedeniyle çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    10 yaralıdan 2'sinin durumu ağır

    Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları ambulansla hastaneye sevk etti.

    Kazada yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Nevşehir'de servis ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı - Video

    Nevşehir de servis ile otomobil çarpıştı: 2 si ağır 10 yaralı #1

    Kaza güvenlik kamerasında

    İHA'nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

    Nevşehir de servis ile otomobil çarpıştı: 2 si ağır 10 yaralı #2

    Nevşehir de servis ile otomobil çarpıştı: 2 si ağır 10 yaralı #3

    Nevşehir de servis ile otomobil çarpıştı: 2 si ağır 10 yaralı #4

    Nevşehir de servis ile otomobil çarpıştı: 2 si ağır 10 yaralı #5


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