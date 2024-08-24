Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu: 3 yaralı
DHA

Nevşehir'de saat 22.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde, mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALI 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi taş, sopa ve darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)