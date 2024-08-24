Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu: 3 yaralı

DHA
Nevşehir'de saat 22.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesinde, mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
YARALI 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi taş, sopa ve darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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