Nevşehir'den deprem bölgesi Hatay'a 4 bin gıda kolisi yardımı Nevşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’daki depremzedeler için 4 bin gıda kolisi hazırlandı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından tüm birimleriyle seferber olan ve depremden etkilenen birçok ilde çalışma yürüten Nevşehir Belediyesi, depremzedelere dayanışmayı ramazan ayında da sürdürüyor.

4 bin gıda kolisi depremzedelere için hazırlandı

Bu çerçevesinde Nevşehir Belediyesi kardeş kent olduğu Hatay’daki depremzedeler için, içerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu 4 bin gıda kolisi hazırladı.

3 tır ve bir kamyon dolusu gıda kolilerinin ilk bölümü bugün Hatay’a ulaştı.Gıda kolileri burada AFAD koordinasyonunda kentteki depremzedelere dağıtılacak.

"Depremzede kardeşlerimizi de düşünerek desteklerimizi artırdık"

Nevşehir Belediyesi olarak yılın her ayında her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını ve her yıl Nevşehir’deki ihtiyaç sahiplerine binlerde gıda kolisi dağıttıklarını belirten Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Bu yıl depremzede kardeşlerimizi de düşünerek desteklerimizi artırdık” dedi.

"Ancak beraber olursak yaraları sarmamız mümkün"

Nevşehir’de misafir edilen veya Nevşehir’e yerleşen depremzedelerin yanı sıra Hatay’daki depremzedeler için de ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını ifade eden Savran şöyle dedi: