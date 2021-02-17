New York Times: Milyonlarca Suriyeliye yardım eden tek ülke Türkiye

Suriye'nin Afrin kentini yakınlarındaki mülteci kamplarını gezen New York Times muhabirleri, sınırda yaşam mücadelesi veren milyonlarca Suriyeliye yardım eden tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

New York Times Gazetesi yazarı Charlotta Gall yaklaşık 10 yıldır iç savaşı yaşayan Suriye’nin, Türkiye sınırında bulunan mülteci kamplarını gözlemlediği bir yazı kaleme aldı.

Yazısında insani yardıma muhtaç durumda olan mültecilere imkan sunan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

''İMKAN SUNAN TEK ÜLKE TÜRKİYE''

Suriye'nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında, gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi, Beşar Esad saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini "ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülkenin Türkiye" olduğunu yazdı.

20 Ocak 2018'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın dünyada büyük eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, "Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar" ifadelerine yer verildi.

''KATLİAMLARIN ÖNÜNDE BİR TEK TÜRK ASKERİ VAR''

Gazetenin Türkiye Büro Şefi, Charlotta Gall imzalı yazıda, "10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esad güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var." ifadeleri dikkati çekti.

TÜRKİYE BÖLGEDE GÜVENLİĞİ SAĞLIYOR

Özellikle de Şam ve Halep'teki saldırılardan kaçarak bölgeye gelen mültecilerin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını detaylandıran yazıda, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi.

Gözlem yazısında, "Türkiye kenti kendi elektrik ağlarına bağlayarak yıllardır süren elektriksizliği sonlandırdı, bölgede Türk cep telefonu hatları ve Türk parası kullanılıyor ve 500 Suriyeli şirket sınır ticareti için kaydedilmiş durumda." ifadesine yer verildi.

TÜRKLER OLMADAN HAYATTA KALAMAYIZ

Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir gazeteye verdiği demeçte, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.