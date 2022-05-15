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    New York'ta silahlı saldırı: 10 ölü

    ABD'de bir süpermarkete silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
    • 15.05.2022 - 01:34
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 01:35
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    New York'ta silahlı saldırı: 10 ölü

    ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldi.

    En az 10 ölü

    Meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi. Yaralıların sayısı ise henüz doğrulanmadı.

    Buffalo şehir merkezinin yaklaşık 5 km Kuzeyinde siyasilerin çoğunlukta olduğu bir mahallede meydana gelen saldırı nedeniyle polis ekipleri olay yerine giderek bölgeyi kontrol altına aldı.

    New York ta silahlı saldırı: 10 ölü #1

    Irksal saldırı şüphesi

    İHA'nın haberine göre yetkililer, saldırganın gözaltına alındığını aktardı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, saldırının ırksal bir girişimle yapılıp yapılmadığının araştırıldığını söyledi.

    Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın tüfek taşıdığı ve vücut zırhı benzeri bir giysi giydiği belirtildi.

    New York ta silahlı saldırı: 10 ölü #2


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