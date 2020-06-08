Niğde’de 11 kişi dönerden zehirlendi

Niğde'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldrırılan 3'ü çocuk 11 kişinin aynı işyerinden döner yedikleri anlaşıldı.

Kent merkezinde bulunan lokantadan, et ve tavuk döner yiyen G.T. (27), S.D. (35), O.K. (20), F.K. (27) , B.K (54), Y.K. (23), Y.A. (27), A.K. (45), A.E. (17) ve V.T. (5) S.T. (5) bulantı kusma şikayetiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

İŞYERİNDEKİ DÖNERDEN ZEHİRLENDİLER

Farklı zaman diliminde hastaneye başvuran kişilerle ilgili yapılan araştırmada hepsinin aynı iş yerinden döner yedikleri anlaşıldı. Bunun üzerine soruşturma başlatan yetkililer, işyerindeki dönerden numune alarak tahlile gönderdi. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alınan kişilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.