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    Niğde'de 2 yaşlı kadına çarparak öldüren kişi olay yerinden kaçtı

    Bor Yolu Gözde Evleri önünde bisiklet süren küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden hızla kaçan kişiyi de polis ekipleri aramaya devam ediyor.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 05:22
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 05:48
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    Niğde'de 2 yaşlı kadına çarparak öldüren kişi olay yerinden kaçtı

    Niğde'de kan donduran bir kaza gerçekleşti.

    İlçeye bağlı Bor Yolu Gözde Evleri önünde Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi.

    Niğde de 2 yaşlı kadına çarparak öldüren kişi olay yerinden kaçtı #1

    KADINLARA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

    Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Niğde de 2 yaşlı kadına çarparak öldüren kişi olay yerinden kaçtı #2

    YARALILAR KURTARILAMADI

    Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

    Kazayla ilgili de soruşturma açıldı.

    Niğde'de 2 yaşlı kadına çarparak öldüren kişi olay yerinden kaçtı VİDEO

    Niğde de 2 yaşlı kadına çarparak öldüren kişi olay yerinden kaçtı #3

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