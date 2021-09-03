Bor Yolu Gözde Evleri önünde bisiklet süren küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden hızla kaçan kişiyi de polis ekipleri aramaya devam ediyor.

Niğde'de kan donduran bir kaza gerçekleşti.

İlçeye bağlı Bor Yolu Gözde Evleri önünde Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi.

KADINLARA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTI

Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YARALILAR KURTARILAMADI

Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.

Kazayla ilgili de soruşturma açıldı.

Niğde'de 2 yaşlı kadına çarparak öldüren kişi olay yerinden kaçtı VİDEO



