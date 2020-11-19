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    Niğde'de 4 gün boyunca kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı

    Niğde'de 4 gün önce 25 metrelik su kuyusuna düşerek mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 01:19
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    Niğde'de 4 gün boyunca kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı

     

    Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Hasandağı Ulukışla Köyü mevkiinde 25 metrelik su kuyusuna düşen köpeği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

    AFAD EKİBİ KÖPEĞİ KURTARDI

    Köpek, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerince düştüğü kuyudan kurtarıldı.

    Ekipler tarafından beslenen köpek daha sonra Niğde Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

    Niğde de 4 gün boyunca kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı #1

    Niğde de 4 gün boyunca kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı #2

    Niğde de 4 gün boyunca kuyuda mahsur kalan köpek kurtarıldı #3

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