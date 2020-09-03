Ailesinin arabada bırakarak hastaneye gittiği ve araçta terden sırılsıklam olan minik Faruk'un yardımına çevredekiler yetişti.

Niğde'nin Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'ne gelen bir aile, 1.5 yaşındaki çocukları Faruk'u arabada bıraktı.

Bir süre sonra ağlamaya başlayan miniğin sesini duyan vatandaşlar ise seferber oldu.

YARIM SAATİN SONUNDA KURTARILDI

Yaklaşık 30 dakika araçta kalan bebek, çevredeki vatandaşların aracın camını zorlayarak açması sonucu kurtarıldı. Açılan camdan dışarı çıkarılan ve sırılsıklam terleyen Faruk'a vatandaşlar su verdi, yüzünü yıkadı.

Niğde'de arabaya bırakılan bebeği vatandaşlar kurtardı

"AĞLAMA SESİ DUYDUK, POLİSE HABER VERDİK"

Bebeğin yakını ise daha sonra olay yerine gelerek bebeği alıp, hastaneye gitti.

Faruk'u araçta gören Umut Satı, "Eşimle benim hastanede randevumuz vardı. Geçerken araç içerisinde ağlama sesi duyduk. Polis ekiplerine haber verdik.” dedi.