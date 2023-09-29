Niğde'de Atatürk büstüne saldırı! 2 kişi yakalandı Niğde'nin Çiftlik ilçesinde Divarlı beldesindeki Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda Atatürk büstüne zarar veren 2 kişi, yakalanıp gözaltına alındı.

DHA

Yine bir saldırı, yine bir provokasyon..

Bu kez olayın adresi Niğde.

Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde 25 Eylül saat 22.30 sıralarında Şehit İlhan Çankaya İlkokulu'nda bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Atatürk büstüne saldıran 2 kişi yakalandı

Şüpheli 2 kişi jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Söz konusu olayla ilgili Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinden olayın şüphelisi 2 şahıs tespit edilerek yakalanmıştır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)