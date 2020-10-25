Dolar
7.9671
0.3691%
Euro
9.4492
0.6143%
Altın
1901.9
-0.1155%
Borsa
1190.63
-0.6417%
G. Altın
487.203
0.2495%
Bitcoin
102982.54
-0.5434%
EXEN Coin
11.15
3.81%
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Niğde'de ceviz ağacında akıma kapılan adam öldü

    Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Bilal Tarım hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 18:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de ceviz ağacında akıma kapılan adam öldü

     

    Niğde merkeze bağlı Aktaş beldesi Yeni Mahalle'de, öğle saatlerinde, kendisine ait bahçede, ceviz toplamak için ağaca çıkan Bilal Tarım (39), dalların kenarından geçen elektrik tellerine, elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağaçta asılı kalan Tarım'ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri, Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Tarım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Niğde de ceviz ağacında akıma kapılan adam öldü #1


    Niğde de ceviz ağacında akıma kapılan adam öldü #2

    Niğde de ceviz ağacında akıma kapılan adam öldü #3

    Görüş Bildir