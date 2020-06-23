Dolar
6.8592
0.1928%
Euro
7.7098
0.0155%
Altın
1755.52
0.041%
Borsa
115190.05
0%
G. Altın
387.282
0.258%
Bitcoin
65976.35
0.072%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın

    Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinin saman ve kuru yonca bulunan deposunda yangın çıktı.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 04:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın #1

    Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, gece saatlerinde Bayat köyü yakınlarındaki 5 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğin depo kısmında çıktı.

    Depodan alevlerin yükseldiğini gören çiftlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiya ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    HAYVANLAR UZAKLAŞTIRILDI

    Hayvanlar yangın böygesinden uzaktaki bir noktaya taşınırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

    Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın #2

    4 MİLYON LİRA DEĞERİNDE YEM YANIYOR

    Yangının devam ettiği depoda, yaklaşık 4 milyon lira değerinde saman ve kuru yonca bulunduğu belirtildi.

    Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın #3

    Niğde'de hayvan çiftliği deposunda yangın #4

    Görüş Bildir