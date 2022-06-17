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    Niğde’de kağıt toplayıcısı bulduğu altınları kuyumcuya teslim etti

    Kağıt toplayıcısı, kuyumcu dükkanının önündeki kolilerden bulduğu 100 bin TL değerindeki altınları kuyumcuya geri getirdi. Kuyumcu, takdir edilen hareketinden ötürü kağıt toplayıcısına hediye verdi.
    • 17.06.2022 - 13:59
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    Niğde’de kağıt toplayıcısı bulduğu altınları kuyumcuya teslim etti

    Önceki gün Niğde’nin merkez Kuyumcular Caddesi üzerinde yeni açılan bir kuyumcunun personelleri, kolilerde bulunan altınları vitrinlerine yerleştirdi.

    Gece 03.00 sıralarında kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu Abdullah’ı gören çalışanlar, yanına çağırarak kolileri almasını istedi.

    100 bin liralık altın

    Kolileri alıp evine giden Abdullah, sabah saatlerinde kolileri ayıklarken tabla içerisinde altın ve pırlanta yüzükleri fark etti.

    Kağıt toplayıcısı Abdullah, gece kolileri aldığı kuyumcu dükkânına giderek 100 bin TL değerindeki altınları iş yerine teslim etti.

    Bulduğu 100 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim etti VİDEO

    “Kağıt toplayıcısı kardeşimiz ürünlerimizi getirdi”

    Ürünlerin eksik olduğunu fark eden Kuyumcu Okay Erdoğdu, “İş yerimizi yeni açıyoruz. Gece 3’e kadar çalıştık. Ürünleri vitrinlere yerleştirdik. Kolilerden çıkan ürünlerden bir tabla yüzüğümüz kalmış. Bunu sabah fark ettik. Biz kameralara bakmaya fırsat bulamadan kolileri alan kağıt toplayıcısı Abdullah kardeşimiz ürünlerimizi getirdi. Yaklaşık değeri 100 bin lirayı bulan altınlarımızı getirip teslim etti, kendisine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

    Niğde’de kağıt toplayıcısı bulduğu altınları kuyumcuya teslim etti #1

    Hediye verdi

    İHA’nın haberine göre Kuyumcu Erdoğdu, Abdullah’a duyarlı davranışı için teşekkür ederek hediye verdi.


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