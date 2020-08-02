Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Niğde'de kar toplamak için çıktığı yaylada mahsur kaldı

    Niğde'de kar toplamak için Meydan Yaylası'na çıkan Emrah Y., ayağının burkulması sonucu mahsur kaldığı dağdan ekipler tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 07:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Niğde'de kar toplamak için çıktığı yaylada mahsur kaldı

     

    Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Meydan Yaylası'na kar toplamak için gelen Emrah Y.(28), kar topladığı sırada ayağının burkulması mahsur kaldı. Emrah Y.,  durumu telefon ile yetkililere bildirdi.

    AYAĞI BURKULAN GENÇ KURTARILDI

    Olay yerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, ayağı burkulan Emrah Y.'yi mahsur kaldığı yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Emrah Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Niğde'de kar toplamak için çıktığı yaylada mahsur kaldı #1

    Niğde'de kar toplamak için çıktığı yaylada mahsur kaldı #2

    Görüş Bildir