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    Niğde'de polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı

    Niğde'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsünün, minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
    • 13.09.2022 - 23:24
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    Niğde'de polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı

    Akşam saatlerinde Niğde'nin Selçuklu Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 34 DPR plakalı otomobili durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Polisin 15 dakika süren takibi sırasında otomobil sürücüsü, Adana Caddesi'nde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Y.G. yönetimindeki minibüse çarptı.

    Kazada 3 kişi yaralandı

    Kazada, isminin R.P. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ile Y.G. ve yanındaki Z.G. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

    Niğde de polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı #1

    Niğde de polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı #2

    Niğde de polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı #3

    Niğde de polisten kaçan otomobil sürücüsü, minibüse çarptı #4


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