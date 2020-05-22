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    Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

    Jandarma ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyon sonucu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.05.2020 - 08:50
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    Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

    Niğde'de, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Asayiş ekipleri, Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında ve Ulukışla ilçesine bağlıKılan köyünde, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

    6 KİŞİYE GÖZALTI

    Yapılan operasyon sonucunda, M.D , A.B., S.C.U, M.D. , F.D. ve H.E gözaltına alındı.

    Şüphelilerin araçlarında, evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 423 gr esrar, 0,53 gr eroin , 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 2 adet bıçak ele geçirildi.

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