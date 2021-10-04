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    Niğdeliler İstanbul'a çıkarma yaptı

    35 dernekten oluşan Niğde Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen program, Niğdelileri bir araya getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 13:38
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    Niğdeliler İstanbul'a çıkarma yaptı

    Niğdeliler İstanbul'a adeta çıkarma yaptı.

    İstanbul'da yaşayan Niğdelilerin dayanışma için kurduğu derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu Niğde Dernekler Federasyonu, Üsküdar'da özel bir program düzenledi.

    Programa; Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri, Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, NİĞDEF Genel Başkanı Tuğrul Urhan ve NİĞDEF Niğde İl Başkanı Vedat Göktaş ve çok sayıdaki Niğdeli katıldı.

    DAYANIŞMA VURGUSU

    Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

    Niğdeli iş insanlarının bir araya geldiği programa da katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehre yapılacak yatırımları tanıttı.

    Niğdeliler İstanbul a çıkarma yaptı #1

    Niğdeliler İstanbul a çıkarma yaptı #2

    KORONA ENGELİ AŞILDI

    Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen programa Niğdeliler yoğun ilgi gösterdi.

    NİĞDEF Niğde İl Başkanı Vedat Göktaş, programların devam edeceğini söyledi.

    Niğdeliler İstanbul a çıkarma yaptı #3

    "HEP BİRLİKTE YARINLAR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

    AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da Niğde Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları'nın düzenlediği programda çekilen fotoğrafları "İstanbul buluşmalarımıza devam. Niğde Dernekler Federasyonu Gençlik Kollarımızın düzenlediği programda geleceğimiz gençlerimizle buluştuk. Niğde’mizi konuşuyoruz gelecek daha iyi olacak inşallah, çalışacağız hep birlikte daha iyi yarınlar için çalışacağız." dedi.

    Niğdeliler İstanbul a çıkarma yaptı #4

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