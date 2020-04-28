Nijer ve Mali'den 151 Türk, Erzurum'a getirildi
Nijer ve Mali'de bulunan 151 Türk vatandaşı uçakla Erzurum'a getirilerek, öğrenci yurduna yerleştirildi.
- İHA
- 28.04.2020 - 08:59
Koronavirüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor.
Nijer ve Mali'de bulunan 151 Türk vatandaşı, salgınla mücadele kapsamında uçakla Erzurum’a getirildi.
151 KİŞİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ
Erzurum Havalimanı’nda uçaktan inen vatandaşların, pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.
Ardından vatandaşlar, dezenfekte edilmiş otobüslerle Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.
Nijer ve Mali'den 151 Türk, Erzurum'a getirildi ViDEO
VATANDAŞLAR 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI
Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.
Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.