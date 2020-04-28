Dolar
6.9937
0.1116%
Euro
7.5758
0.152%
Altın
1702.37
-0.6675%
Borsa
101371.02
0.1023%
G. Altın
382.548
-0.708%
Bitcoin
53879.36
-0.7376%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Nijer ve Mali'den 151 Türk, Erzurum'a getirildi

    Nijer ve Mali'de bulunan 151 Türk vatandaşı uçakla Erzurum'a getirilerek, öğrenci yurduna yerleştirildi.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 08:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Nijer ve Mali'den 151 Türk, Erzurum'a getirildi

    Koronavirüs nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde mahsur kalan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor.

    Nijer ve Mali'de bulunan 151 Türk vatandaşı, salgınla mücadele kapsamında uçakla Erzurum’a getirildi.

    151 KİŞİ ÖĞRENCİ YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

    Erzurum Havalimanı’nda uçaktan inen vatandaşların, pasaport ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra çanta ve valizleri dezenfekte edildi.

    Ardından vatandaşlar, dezenfekte edilmiş otobüslerle Nurettin Topçu Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

    Nijer ve Mali'den 151 Türk, Erzurum'a getirildi ViDEO

    VATANDAŞLAR 14 GÜN KARANTİNAYA ALINDI

    Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.

    Karantina sürecinin ardından vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.

    Görüş Bildir