Nilüfer çiçeğini koparana 146 bin lira ceza

Varlığı tehlike altında olan çiçeklerin koparıldığı alan koruma altındaysa, ceza katlanıyor.

Antalya'da tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler, Kurşunlu Şelalesi'nde çiçek açmaya başladı.

Milli park, tabiat parkı gibi koruma alanlarındaki nilüferleri koparmanın cezasının 146 bin TL olduğu belirtildi.

Nilüfer çiçekleri, tatlı su kaynaklarında geceleri kapanıp, suyun altına giriyor ve güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkıyor.

NİLÜFER ÇİÇEKLERİNİN VARLIĞI TEHLİKEDE

Türkiye'de Abant, Gölcük ve Beyşehir gibi göllerde, Antalya'da Kırkgöz ve Yamansaz su kaynaklarıyla Kurşunlu Şelalesi'nde, küçük şelaleciklerden sonraki yaklaşık 3 kilometrelik nehir boyunca görülebilen nilüferlerin varlığı tehdit altında...





Yetiştiği doğal ortamından koparılarak çeşitli yerlerde kullanılan nilüfer çiçekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce biyoçeşitliliğin korunması kapsamında değerlendiriliyor.

KORUMA ALANINDA CEZASI 146 BİN TL'YE ÇIKIYOR

2872 sayılı Çevre Kanunu'na göre, nilüfer çiçeğini koparanlar ve ticaretini yapanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten idari yaptırım uygulanıyor.

2019 yılı için nilüfer çiçeğini koparana 73 bin TL idari para cezası verilirken, çiçeğin koparıldığı alan koruma altındaysa ceza miktarı iki katına çıkarak 146 bin TL'ye yükseliyor.





"KOPARAN KİŞİLERİ ŞİKAYET EDİYORUZ"

Antalya'nın doğal cennetlerinden Kurşunlu Şelalesi'nde nilüferlerin çiçek açmaya başladığını belirten şelalenin işletmecisi Erol Avcı, "Şu anda nilüfer çiçeğinin açmasının tam zamanı, burada da nilüfer bahçelerimiz var. Buraya gelip çiçeğimizi görebilirsiniz ama koparmak kesinlikle yasak.

Büyük cezası var. Koparan kişi ya da kişilerin olduğunu tespit edince hemen şikayet ediyoruz ve cezasını yazdırıyoruz. Biz, nilüfer çiçeklerini koparmayın diye rica ediyoruz." dedi.