Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka artıyor

Kahramanmaraş'taki filyasyon ekibi çalışmalarını sürdürürken, son vaka sayısının 30 olduğu açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde, iki aile arasında bir çiftin nişan töreni yapıldı.

Nişana katılanlardan 5 kişinin, rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Bunun üzerine 1.600 nüfuslu mahalle, 8 Mayıs günü karantinaya alındı.

NİŞANA KATILANLARIN HEPSİ ARAŞTIRILDI

Mahalleye giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek, nişana katılanları ve kimler ile temas ettiklerini belirledi.

İLK AŞAMADA 17 KİŞİDE KORONA TESPİT EDİLDİ

Ardından da mahallede tarama çalışması başlatıldı. İlk aşamada, mahalledeki vaka sayısı 17 çıktı. Filyasyon ekibi bu kişilerin de temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip, test için örnek aldı.

VAKA SAYISI 30'A ÇIKTI

Yapılan testler sonunda, mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a yükseldi. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.