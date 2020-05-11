Nisan'da 4,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi yapıldı

İŞKUR, Nisan ayında 2,59 milyon kişiye 4,1 milyar TL kısa çalışma ödemesi gerçekleştirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hem çalışan hem de işvereni zor duruma sokmamak adına birçok ekonomi alanında tedbirler alınmıştı.

Bu tedbirlerden biri de kısa çalışma ödeneği...

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2005 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar 2 miyon 989 bin kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı.

2 MİLYON KİŞİYE 4 MİLYAR TL ÖDEME

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 4 milyar 559,9 milyon TL ödeme yapıldı. Söz konusu ayda önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 2 milyon 590 bin kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 4 milyar 95,2 milyon TL oldu.

27 BİN KİŞİYE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Nisan 2016 tarihinden 31 Nisan 2020 tarihine kadar 27 bin 822 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 70,5 milyon TL ödeme yapıldı.

Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte Nisan ayında bin 790 kişiye 2,12 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.

ÜCRET GARANTİ FONU'NDAN ÖDEME

Şubat 2005 tarihinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar 137 bin 22 kişi Ücret Garanti Fonu'ndan ödenek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 427,7 milyon TL ödeme yapıldı. Belirtilen ayda Ücret Garanti Fonundan 232 kişiye toplam 1,32 milyon TL ödeme yapıldı.

Böylece işsizlik sigortası fonundan bugüne kadar toplam 11 milyon 165 bin kişiye 47 milyar 740 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.