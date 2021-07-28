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    Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başlıyor

    Pandemi nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına, bu hafta sonundan itibaren yeniden başlanacak.
    • AA
    • 28.07.2021 - 23:59
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    Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başlıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle nöbetçi noterlik uygulamasına ara verilmişti.

    Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Ağustos Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günleri itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

    NÖBETÇİ NOTERLİKLER RESMİ SİTEDE YAYINLANACAK

    Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.

    Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.

    Nöbetçi noterlik uygulaması yeniden başlıyor #1

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