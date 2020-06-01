Normalleşme süreci ile birlikte kalkan yasaklar

Türkiye'de normalleşme süreci başladı ve seyahat sınırlaması başta olmak üzere birçok kısıtlama sona erdi. İşte açılan işletmeler ve kalkan yasaklar...

İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ilde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte Türkiye'de normalleşme süreci başladı.

Bakanlığın genelgesiyle, istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Ayrıca, söz konusu illere bir süredir uygulanan "şehir giriş-çıkış kısıtlaması" da bu gece itibarıyla son buldu.

Genelge kapsamında vatandaşlar, şehirler arası seyahatlerini belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

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YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte Türkiye'de yeni normalleşme süreci de başladı. İşte yeni normalleşme süreci kapsamında kalkacak olan kısıtlama ve yasaklar;

15 ŞEHİRDE SEYAHAT YASAĞI KALKIYOR

14 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı sona erdi.

LOKANTA RESTORAN KAFELER AÇILIYOR

Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) açıldı.

KREŞ- KAMU KURULUŞLARI- KURSLAR

Kreşler faaliyete başladı. Kamuda esnek çalışma bitti. Sürücü, yabancı dil, bilgisayar kursları gibi kurslar kapılarını açtı.

YÜZME HAVUZLARI PARK VE BAHÇELER

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler açık. Park ve bahçeler, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahillerde (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma serbest.

GİYİM PAZARLARI- MÜZELER- UÇUŞLAR

Giyim pazarları (sosyete pazarı) kuruluyor. Milli Saraylar'a bağlı müzeler 75 gün sonra bugün yeniden ziyaretçileriyle buluşuyor. Havayolu şirketleri iç hat seferlerine başladı.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT...

65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT...

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.