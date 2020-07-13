Koronavirüs sürecinde normalleşmeye geçilmenin ardından, çocuk ve yaşlıların da içinde olduğu dansözlü düğün yapıldı.

İstanbul Kağıthane’de sokakta düğün eğlencesi düzenlendi.

1 Temmuz'da yayınlanan genelge ile başlayan düğünler için sosyal mesafe ve maske kuralı getirilmişti.

Telsiz Mahallesi'nde yapılan dansözlü sokak düğününde ise yere iğne düşmedi.

SOKAKTA DÜĞÜN EĞLENCESİ

Mahalledeki Canan Sokak üzerinde dün akşam saatlerinde koronavirüs salgınına rağmen düğün eğlencesi adı altına bir araya gelen yüzlerce kişi yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı.

Normalleşme sürecinde Kağıthane'de dansözlü düğün - VİDEO



ADIM ATACAK YER YOKTU

Risk grubunda olan çocukların ve yaşlılarında bulunduğu eğlencede vatandaşlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. İğne atsan yere düşmeyecek olan eğlencede bir de dansöz oynatan düğün sahipleri “pes” dedirtti.

Düğüne katılan vatandaşlar o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

,