Nüfus müdürlükleri YKS'ye girecek öğrenciler için hafta sonu açık tutulacak YKS'ye girecek öğrencilerin ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla, nüfus müdürlükleri 8-9 Haziran'da açık bulundurulacak.

AA

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran'da yapılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, YKS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 8 Haziran Cumartesi 07.00-17.00 ve 9 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

"İşlemler randevusuz gerçekleştirilecek"

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek müracaat etmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "İşlemler randevusuz olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girecek adaylara başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)